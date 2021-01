Kosmiczna cena. Za tyle wystawiono pierwsze wydanie książki "Harry Potter i Kamień Filozoficzny"!

Kiedy w 1997 r. światło dzienne ujrzała książka "Harry Potter i Kamień Filozoficzny" , JK Rowling nie spodziewała się, że odniesie taki sukces. Po prawie 25 latach 55-letnia pisarka należy do grona najlepiej zarabiających autorek na świecie. Jej majątek szacowany jest na ok. 700 mln dolarów.

Książka "Harry Potter i Kamień Filozoficzny" wystawiona na aukcji

W 1997 r., kiedy premierę miała pierwsza część przygód Harry'ego Pottera, wydano tylko 500 kopii pierwszego wydania tej powieści w twardej oprawie. Jest to zatem niezwykle cenna rzecz. Jak podaje "Edinburgh Live" jedną z osób, która otrzymała to wydanie, był urzędnik służby cywilnej, który teraz ma 68 lat i jest na emeryturze. To właśnie jego książka została wystawiona na aukcji.