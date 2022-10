Kontynuacja losów cesarzowej Sisi, tym razem jako dojrzałej, pewnej siebie monarchini, której życie na dworze austro-węgierskim stanowiło niekończącą się batalię o miłość, pozycję i wpływy

O KSIĄŻCE:

Sisi jest od piętnastu lat żoną Franciszka Józefa, cesarza Austro-Węgier. Kiedyś naiwna i nieśmiała, teraz to pewna swych racji i wyborów kobieta, matka następcy tronu. Poddani ją kochają, krytycy i wrogowie niechętnie przyznają, że sprawdziła się w roli cesarzowej. Jej rosnące wpływy są jednak dla wielu solą w oku. A chociaż w Wiedniu szampan leje się strumieniami i co wieczór rozbrzmiewają melodyjne walce, dwór Habsburgów to przede wszystkim pole bitwy – o władzę i majątek. Wielu marzy, by coraz bardziej niezależna cesarzowa popełniła taki błąd, który na zawsze odsunie ją od tronu.