Komiksowy Robert Biedroń. Pochwalił się na Facebooku

Książkę Biedroń zatytułował: "Od Krosna do Brukseli". Na jej okładce, oprócz lidera Wiosny i jego partnera oraz mamy, znaleźli się: Frans Timmermans (wiceprzewodniczący KE ds. Zielonego Ładu) oraz Iratxe Garcia Perez (szefowa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów, do którego należy europoseł).

Na zdjęciu widać część tylnej karty, z której możemy dowiedzieć się co nieco na temat treści. Zeszyt będzie opowiadał "co sprawiło, że zwykły chłopak z Krosna chce uczestniczyć w budowaniu lepszej przyszłości" oraz "jaką drogę trzeba przejść, aby dotrzeć do miejsca, w którym ma się realny wpływ na kształt wspólnoty europejskiej".