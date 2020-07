Kolejny thriller mistrzyni gatunku! Ryder Creed i jego psy tropiące spotkają się w akcji z agentką specjalną Maggie O’Dell. Tym razem bohaterom przyjdzie się zmierzyć nie tylko z brutalną zbrodnią, lecz także z wrogiem, którego nie są w stanie pokonać - ze śmiercionośnym żywiołem

O AUTORCE:

Pochodząca z Silver Creek w Nebrasce Alex Kava, a właściwie Sharon Kava, to uznana autorka thrillerów psychologicznych, które regularnie goszczą na listach bestsellerów. Jej powieści są podbudowane rzetelną wiedzą psychologiczną, a także znajomością procedur policyjnych, co dodaje im wiarygodności. Chociaż są fikcją literacką, często impulsem do ich napisania stawały się prawdziwe zbrodnie. Polski czytelnik chętnie sięga po jej twórczość, autorka może poszczycić się 850 tysiącami sprzedanych egzemplarzy.