Kolejne tomy bestsellerowej "Serii Niefortunnych Zdarzeń" już w sprzedaży!

Narrator (i autor pod pseudonimem obsadzony w jednej z ról) ostrzega nas, że nie ma co liczyć na szczęśliwe zakończenie. Jeśli szukacie czegoś bardzo zakręconego, z nieprawdopodobną fabułą, która nie powinna się zdarzyć, to jest właśnie historia dla Was. Już sama narracja wciąga w przygodę i nie pozwala oderwać wzroku od kart książki. – pisze pedagożka, popularyzatorka literatury dziecięcej, Anna Jankowska, aktywneczytanie.pl