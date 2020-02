Kobiety i nauka. One zmieniły świat

To naukowo dowiedziony fakt: kobiety rządzą!

Pięknie ilustrowana książka Kobiety i nauka pokazuje 50 kobiet oraz ich wkład w rozwój nauki, techniki, inżynierii, matematyki i nauk przyrodniczych od antyku do współczesności. Oprócz fascynujących historii znajdziemy tu ciekawe infografiki przedstawiające m.in. wyposażenie laboratorium czy ilustrowany słownik pojęć naukowych.

Bohaterki, które zatrzęsły światem nauki, to znane na całym świecie sławy, jak badaczka dzikich zwierząt Jane Goodall czy fizyczka i chemiczka Maria Skłodowska-Curie, lecz także zapomniane pionierki, jak Katherine Johnson – amerykańska matematyczka i fizyczka, która obliczyła trajektorię lotu Apollo 11 na księżyc w 1969 roku. Kobiety i nauka to opowieść o dokonaniach nieustraszonych kobiet, które przetarły szlaki dla następnych pokoleń inżynierek, biolożek, matematyczek, lekarek, astronautek, fizyczek i wielu innych!

„Książka Kobiety i nauka pokazuje radość wielu, często bardzo ważnych, odkryć i niezwykłe życiorysy kobiet, które ich dokonały”.

Rachel Swaby, autorka książki Upór i przekora. 52 kobiety, które odmieniły naukę i świat

„Żałuję, że nie mam córki, której mogłabym podarować egzemplarz tej książki. Rachel Ignotofsky dodaje młodym kobietom pewności siebie i odwagi, aby mogły podążać ekscytującą ścieżką wytyczoną przez genialne pionierki”.

Eileen Pollack, autorka książki The Only Woman in the Room: Why Science Is Still a Boys’ Club