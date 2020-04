Jest feministką, walczy o prawa kobiet. Dziś na żywo czyta o Gombrowiczu

Klementyna Suchanow to kolejna autorka, która na żywo łączy się z czytelnikami, by przeczytać fragment jednej ze swoich książek. To gratka szczególnie dla fanów Gombrowicza.

Klementyna Suchanow w 2017 r. napisała biografię Witolda Gombrowicza. Dzieło jest obszerne, bo aż dwutomowe. Mnóstwo w nim historii z życia pisarza, ale również odniesień do polskiej literatury. 22 kwietnia autorka zdradzi swoim fanom nieco więcej na temat książki i Gombrowicza oczywiście. "Zabiorę na wycieczkę do Argentyny Gombrowicza. Przejdziemy się z nim trasą ze statku do miasta opisaną w Trans-Atlantyku, a potem zanurzymy w portowym i literackim Buenos Aires" - tak do wysłuchania Suchanow, jej słowami, zachęca na swoim facebookowym profilu stowarzyszenie Unia Literacka, która organizuje internetowe "wieczorki" z pisarzami.

"'Gombrowicz. Ja, geniusz' to podróż pełna zagadek i znaków zapytania. Zaczyna się na długo przed 1904 rokiem i kończy śmiercią pisarza. To nie tylko podróż, w czasie której z nieopierzonego ziemiańskiego syna wyrośnie pewny swej indywidualności twórca, kreujący zupełnie nowy język filozof i w końcu zmęczony sławą człowiek" - czytamy na stronie wydawnictwa. "'Gombrowicz. Ja, geniusz' to pierwsza pełna biografia pisarza. Klementyna Suchanow przez lata zbierała materiały, prowadziła rozmowy i podróżowała śladami Gombrowicza. Efektem jest monumentalne dzieło, w którym odbija się nie tylko Itek/Witold, ale także fermentująca kulturowo Europa XX wieku na tle skomplikowanych historycznych wydarzeń". Brzmi obiecująco.

Klementyna Suchanow to jednak nie tylko biografka Gomrowicza, ale również autorka książek feministycznych, aktywistka, która walczy o prawa kobiet. Niedawno spod jej pióra wyszła pozycja "To jest wojna. Kobiety, fundamentaliści i nowe średniowiecze". Pisarka rozmawiała o niej i o tym, co obecnie dzieje się w Polsce z Joanną Kocik z WP.

- Ze strony obecnie rządzących w sprawach praw kobiet czy praw człowieka w ogóle nie mamy na co liczyć. Jesteśmy w momencie, gdy dokonuje się degradacja praw człowieka. Tutaj nic dobrego już się nie wydarzy, ewentualnie wydarzyć się może coś jeszcze gorszego, choćbyśmy nie wiem, co robiły. Zakładam jednak, że kiedyś to się skończy i wtedy będziemy musieli to wszystko uporządkować. Wtedy, my, Polki, musimy mieć swoją reprezentację w Sejmie, bo – jak już wiemy – prawa dostaje się tylko w walce, a nie wszystko da się wygrać na ulicy.

Suchanow bierze udział w strajkach kobiet, pikietuje pod Sejmem. W 2018 r. została skazana na prace społeczne za niecenzuralne słowa napisane na budynku Sejmu. Ma na koncie mandaty, sprawy w sądach.

Tak prezentuje się grafik spotkań pisarzy z Unii Literackiej z czytelnikami na najbliższe dni. Nie brakuje ciekawych autorów.