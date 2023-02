Kiedyś z Kaczyńskim, dziś w KO. Paweł Kowal tłumaczy wybory życiowe i broni JPII

Kowal mówi WP: - Spadające statystki uczęszczania na msze czy lekcje religii są jasne. W czasach Jana Pawła II Kościół był punktem odniesienia dla wszystkich środowisk i wszystkich partii politycznych, katolicyzm był matrycą ideową prawie powszechnie akceptowalną. To się niestety radykalnie zmieniło w czasach PiS. Kościół stał się punktem odniesienia tylko dla jednej partii, właśnie dla PiS. To są wiekopomne błędy kilku biskupów. To oni poprowadzili Kościół i polskich katolików w ślepą uliczkę. To był najszybszy sposób zniszczenia autorytetu Kościoła, a obecna władza oraz niektórzy z liderów kościelnych ponoszą za to wespół odpowiedzialność. Także za ośmieszenie autorytetu Jana Pawła II.