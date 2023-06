Kiedy przeszłość puka do drzwi, marzenia zamieniają się w koszmar

Don Winslow to autor wielu popularnych i wielokrotnie nagradzanych bestsellerów, między innymi "The Cartel", "Z psich pazurów", "Savages: ponad prawem", "The Winter of Frankie Machine", "Skorumpowani", "Granica". Stały się światowymi hitami i zajmowały pierwsze miejsce na listach najlepiej sprzedających się tytułów, a kilka z nich było również podstawą scenariuszy filmów akcji.