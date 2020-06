Kiedy marzenia chodzą własnymi ścieżkami

„Letnie marzenie” to już trzeci tom cyklu „BOMBOnierki” autorstwa Cathy Cassidy. Seria ta została przetłumaczona aż na 15 języków, a w Polsce dwa poprzednie tomy mają status bestsellerowych pozycji pośród książek obyczajowych dla młodszych nastolatków. „BOMBOnierki” to opowieść o losach pięciu kompletnie różnych sióstr, więc przed czytelniczkami staje zadanie do rozgryzienia w postaci pięciu wciągających historii.

Summer od zawsze pragnęła zostać tancerką, a gdy pojawiła się szansa na miejsce w szkole baletowej, postanowiła urealnić swoje marzenie. Dziewczyna w przeciwieństwie do swoich sióstr nie ma czasu na beztroskie, leniwe dni i imprezy na plaży. Przesłuchanie do szkoły baletowej staje się jej obsesją, a sprawy zaczynają wymykać się jej spod kontroli.

„Letnie marzenie” to słodka, ale zarazem głęboka i wartościowa powieść dla młodzieży. Książka porusza tematy dotykające na co dzień współczesnych nastolatków:

pierwsze zauroczenia i miłości, pierwsze porażki i rozczarowania, pierwsze wielkie marzenia, ale też poważne problemy zdrowotne jak anoreksja, w które wpędzają młode dziewczyny nierealne wyobrażenia ideału i obsesja w dążeniu do perfekcji oraz brak ukształtowanego poczucia własnej wartości. Seria „BOMBOnierki” przypadnie do gustu każdej nastoletniej czytelniczce.