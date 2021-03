Kazuo Ishiguro wydał nową powieść. "Klara i słońce" zachwyca krytyków

Jedna z najbardziej wyczekiwanych książek 2021 roku trafi niebawem do polskich księgarni. Tłumaczenia najnowszej dystopijnej powieści Kazuo Ishiguro zrealizował Andrzej Szulc. To ósma powieść brytyjskiego pisarza japońskiego pochodzenia i zarazem pierwsza książka od czasu zdobycia przez niego Nagrody Nobla w 2017 roku. Podnosząca podobne problemy, co świetna "Nie opuszczaj mnie".