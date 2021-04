Katarzyna Grochola pokazała biblioteczkę. Na półce m.in. Wojciech Cejrowski

Katarzyna Grochola już na wstępie swojego nagrania na Instagramie powiedziała o tym, że Światowy Dzień Książki został ustanowiony 23 kwietnia, by uhonorować Miguela de Cervantesa, czyli autora powieści "Don Kichot", a także Williama Shakespeare’a. Dlaczego akurat ta data? Większość źródeł historycznych przyjmuje, że to właśnie tego dnia w 1616 r. zmarli ci wielcy pisarze. Choć w obu przypadkach trzeba wspomnieć o pewnych zawiłościach. Cervantes tak naprawdę zmarł 22 kwietnia, ale powszechnie czci się jego pamięć dzień później (23 kwietnia został pochowany), zaś datę śmierci angielskiego mistrza podaje się według kalendarza juliańskiego. Tak czy siak jakąś datę należało wybrać, ta wydawała się najpewniejsza.

Grochola ten dzień uczciła w najlepszy z możliwych sposobów - opowiedziała o tym, co można znaleźć w jej biblioteczce. – To są nobliści, lekcje umierania, kryminałki Agathy Christie, to są ukochane różne czytadełka – mówi. Wymienia autorów, których ma i ceni. Wśród nich jest m.in. Konstanty Ildefons Gałczyński oraz… Wojciech Cejrowski. – Nie zgadzam się z jego poglądami, ale jest cudownym opowiadaczem – stwierdziła.