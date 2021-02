Katarzyna Grochola o życiu pisarki: "Pandemia uwolniła mnie od ocen"

Autorka bestsellerowych powieści Katarzyna Grochola w trakcie pandemii ukończyła książkę, która narodziła się 20 lat temu. "Zjadacz czerni 8" trafi 10 lutego do księgarń. Nie zabraknie w niej aktualnych tematów dotykających kobiety. - Nabrałam pewności co do pewnych praw - zapewniła Grochola w programie WP "Newsroom". Pisarka śmieje się, że nie chce już się wszystkim podobać, a nawet nie chciałaby wiedzieć o sympatii ze strony pewnego znanego polityka.

