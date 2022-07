Katarzyna Glinka bierze się za pisanie. "Tę książkę piszemy z miłości do kobiet"

Niedawno aktorka potwierdziła doniesienia o rozstaniu z partnerem i ojcem dwuletniego Leona, Jarosławem Bienieckim. "To prawda, nasz związek się zakończył, ale tylko tyle mogę powiedzieć. Brak mi po prostu słów, by to komentować" - powiedziała "Super Expressowi". Z pewnością w tym trudnym czasie nowy projekt i wsparcie zaprzyjaźnionej psycholożki są nieocenione.