Kasia Tusk pokazała, co czyta jej córka. Internauci szybko zaczęli komentować

Ostatnio Tusk pochwaliła się na Instagramie, jakie książeczki czyta z dwuletnią Lilianą. Jedną z nich była "Siostrzyczka", która ma przygotowywać dzieci na pojawienie się na świecie rodzeństwa. To szybko dało do myślenia fankom, które podejrzewają blogerkę o to, że jest w kolejnej ciąży. Jednak sama zainteresowana nie wypowiedziała się na ten temat. Za to w swoim najnowszym poście po raz kolejny pokazała, jakie książki lubi jej córka.