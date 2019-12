Karolina Plachimowicz sięgnęła po pióro. Wkrótce planuje wydać książkę

Karolina Plachimowicz jak każda szanująca się celebrytka zamierza napisać książkę. Żeby spełnić marzenie, zorganizowała internetową zbiórkę pieniędzy. Dorzucicie się?

- Kochani, moim ogromnym marzeniem jest wydanie książki, a to marzenie może się spełnić, jeśli pomożecie mi w tym celu. Bez was się nie uda, a z wami mogę wszystko. Nawet symboliczna złotówka jest w stanie pomóc. Liczy się każdy grosik. Bardzo was proszę o pomoc - apeluje pod postem "gwiazda" TVN.