Kapitan Nauka. Rysuję i zgaduję z koparką Barbarką

„Rysuję i zgaduję z koparką Barbarką” to wyjątkowy zestaw rozwijających zadań dla pięcio- i sześciolatków, który zapewni wiele godzin wspólnej, twórczej rozrywki. Pakiet otrzymał 1 miejsce w prestiżowym konkursie „Świat Przyjazny Dziecku” organizowanym przez Komitet Ochrony Praw Dziecka oraz wyróżnienie w konkursie „Zabawka Roku”.

Zgaduj, rysuj, ścieraj i baw się z koparką Barbarką!

Inspirujące zagadki zawarte w kolorowej książce z zadaniami i na 30 dwustronnych, zmywalnych kartach przybliżą dziecku świat pojazdów, wzbogacą słownictwo i pobudzą dziecięcą wyobraźnię.

100 różnorodnych zadań zostało dostosowanych do zdolności percepcyjnych dzieci w tym wieku. Doskonalą one kompetencje matematyczne, logiczne i językowe (m.in. dzielenie wyrazów na głoski i sylaby), uczą klasyfikowania przedmiotów, pozwalają ćwiczyć precyzję i spostrzegawczość. Ćwiczenia przygotowane przez doświadczonych pedagogów wspierają rozwój grafomotoryczny i przygotowują do nauki pisania, a dzięki specjalnemu, suchościeralnemu flamastrowi dołączonemu do zestawu, można je wykonywać wielokrotnie.

Dzięki urozmaiconym zadaniom i ćwiczeniom zaproponowanym w pakiecie, można rozwijać wszystkie sfery dziecięcej aktywności i proponować dzieciom zadania o różnym stopniu trudności, dostosowane do ich aktualnych możliwości i zainteresowań.

Zabawę z kartami uatrakcyjnią piękne ilustracje Danki Fukowskiej, które przyciągną uwagę dzieci i zachwycą rodziców.

„Rysuję i zgaduję z koparką Barbarką” to fantastyczna rozrywka dla małych odkrywców, a także:

- dzielenie wyrazów na głoski i sylaby,

- liczenie w zakresie 10,

- klasyfikacja przedmiotów,

- rozwój spostrzegawczości i myślenia logicznego,

- przygotowanie do nauki pisania.

Rozwój

nauka liczenia, rozwój mowy, przyroda, grafomotoryka

Autorki:

Bożena Dybowska – pedagog, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

Anna Grabek – pedagog, matematyczka

W serii również

Rysuję i zgaduję z robotem Eliotem 4-5 lat

Rysuję i zgaduję z królikiem Kazikiem 4-5 lat