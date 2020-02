Już wiem, dlaczego

Dlaczego na morzu powstają fale? Skąd się wziął węgiel? Kim był Nabuchodonozor? Po co przycina się drzewa? Ponad 350 mądrych, a zarazem trudnych pytań oraz proste, łatwe do zrozumienia odpowiedzi i do tego zabawne, kolorowe ilustracje. To wspaniałe uzupełnienie wiedzy o ziemi i kosmosie, roślinach i zwierzętach, o ciele człowieka, o odkryciach i wynalazkach, z historii świata i życia ważnych osób, przeznaczone dla każdego dociekliwego człowieka – i małego, i dorosłego. Uwaga: ta książka to prawdziwy omnibus, tego wszystkiego nie uczą w szkole, nie ma też nauczyciela, który odpowiedziałby na pytania z tylu dziedzin!