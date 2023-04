Julia Leśniowska z Góry Kalwarii wygrała konkurs Najlepszy Młody Mówca

To już szósta edycja tego konkursu. Wszystkich wystąpień można posłuchać na stronie akademiaretoryki.pl - Robimy ten konkurs, by uświadomić młodzieży, że retoryka to nowoczesna umiejętność przydatna w nowoczesnym świecie. Bo nawet dzisiaj ciągle musimy kogoś do czegoś przekonywać. Możemy to zrobić dobrze albo spalić się, wypaść blado i zmarnować szansę – mówi Zalewski, którego fundacja organizuje jeszcze konkursy dla studentów a także prowadzi szkolenia dla licealistów. Fundacja uważa, że dobra komunikacja to lepsze życie. Jej motto mówi: "Najważniejsze rzeczy w życiu trzeba powiedzieć". – W czasach, gdy posługujemy się elektronicznymi komunikatorami, umiejętności retoryczne zyskują na znaczeniu. No na końcu każdego procesu decyzyjnego stoi żywy człowiek, którego musimy przekonać do swoich racji. I nie zrobimy tego przy pomocy emotki albo GIF-a – dowodzi Zalewski.