"Jonka, Jonek i Kleks: Odwiedziny smoka": Podróż nie tylko nostalgiczna [RECENZJA]

Możliwość przeczytania komiksów z serii „Jonka, Jonek i Kleks”, które przed czterdziestu laty ukazywały się w „Świecie Młodych”, to oczywiście nie lada gratka dla wszystkich fanów twórczości Szarloty Pawel. Najważniejsze jest jednak, że mimo upływu czasu „Odwiedziny smoka” potrafi rozbawić zarówno dzieci, jak i osoby pamietające czasy, w których powstał ten komiks.



W tomie tym poza tytułowym komiksem znajdziemy jeszcze dwa inne – „Pechowego magika” i „Na wakacjach”, przy czym do wydarzeń przedstawionych w tym ostatnim nawiązuje początek „Odwiedzin smoka”. Co istotne, we wszystkich trzech nie zawodzi ani pomysłowość, ani poczucie humoru autorki, dlatego w trakcie lektury okazji do śmiechu nam nie brakuje. W zasadzie jedynym mankamentem za zbyt małe kadry, co niestety momentami zmniejsza też czytelność dymków. Nie mając jednak dostępu do archiwalnych numerów „Świata Młodych”, nie jestem w stanie zweryfikować, czy to wada tylko tego wydania, czy powód tkwi w materiale źródłowym.