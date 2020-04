J.K. Rowling miała objawy koronawirusa. Znalazła pomocną metodę w walce z chorobą

W związku z panującą pandemią koronawirusa zwiększa się liczba znanych osób zakażonych COVID-19 . Pewne grono gwiazd, pomimo że nie poddało się jeszcze testom na obecność choroby, zaczęło dostrzegać jej objawy w swoim organizmie. Należy do nich m.in. J.K. Rowling , która twierdzi, że przechodziła przez symptomy koronawirusa.

W powyższym materiale widzimy lekarza z brytyjskiego szpitala Queens, który radzi, by przeprowadzać dwie serie pięciu głębokich wdechów, a przy szóstym bardzo mocno odkaszlnąć, zasłaniając przy tym usta. Specjalista zaznacza, że wspomniana technika jest przeznaczona zarówno dla osób starszych, a także tych, które chcą zapobiec zakażeniu. J.K. Rowling twierdzi, że ta metoda okazała się dla niej zbawienna.

