"Jest świadomy i reaguje". Wystosowali dramatyczny apel

Polski pacjent w czwartek po raz czwarty został odłączony od aparatury podtrzymującej życie. Mężczyzna, który w śpiączce przebywa w szpitalu w Plymouth w Wielkiej Brytanii, w listopadzie doznał zawału, w wyniku którego doszło do poważnego i trwałego uszkodzenia mózgu. Ośrodek zdrowia wystąpił do sądu o zgodę na odłączenie aparatury podtrzymującej życie, na co zgodziły się żona i dzieci mężczyzny.

Ich apel poparli przedstawiciele świata nauki i mediów. Wśród nich znaleźli się m.in.: Bronisław Wildstein , Zdzisław Krasnodębski, Andrzej Przyłębski, Ryszard Legutko , Antoni Libera , Krzysztof Skowroński i Magdalena Ogórek . "My, niżej podpisani przedstawiciele środowisk twórczych, naukowych i mediów w Polsce zwracamy się z gorącym apelem o przekazanie do naszego kraju rodaka, który przebywa w Wielkiej Brytanii po uszkodzeniu mózgu. Jest on świadomy i reaguje na otoczenie” – czytamy w wystosowanym apelu.

"Sąd brytyjski i przedstawiciele służby zdrowia uznały, że nie warto pozostawić go przy życiu. My w Polsce będziemy próbowali go ratować. Władze polskie zwróciły się już do władz brytyjskich z apelem o przekazanie rodaka do naszego kraju. Wszystkie koszty bierze na siebie polskie państwo. Niestety, spotkało się ono z odmową. Nie usiłujemy kwestionować prawomocności decyzji władz brytyjskich. Wychodzimy jednak z założenia, że jeśli istnieje choćby najmniejsza szansa obrony życia, należy ją wykorzystać. Dlatego zwracamy się do władz brytyjskich, aby nam to umożliwiły. Dla ich państwa nie niesie to żadnego obciążenia” – napisali.