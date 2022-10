Jest psychiatrką i pisze oryginalne teksty. "Chciałam pokazać zarówno choroby, jak i życie z nimi"

Katarzyna Szaulińska: To chyba naturalnie dziwny wystrój mojej głowy, ta wyobraźnia. Cieszę się, że te pomysły do mnie przychodzą. Jestem zobowiązana tajemnicą lekarską do nieujawniania tego, co opowiadają mi pacjenci. Kiedy tworzę opowiadanie o chłopaku z ręką rasy czarnej, mogę się podzielić tym, co wiem o wykluczeniu, izolacji i życiu z piętnem choroby, jednocześnie nie przytaczając żadnej "prawdziwej" historii.