Jest królową kryminału. Stworzyła wstrząsającą historię kultu

Camilla Läckberg należy do grona najbardziej poczytnych szwedzkich autorów kryminałów. Jej książki sprzedają się w milionach egzemplarzy. Różne źródła podają, że dziś 44-letnia pisarka może mieć majątek liczący nawet 5 mln dolarów, choć ostrożniejsze szacunki mówią o 1,5-2 mln dolarów. Ale czy to kogoś dziwi? Kryminały Läckberg przekładane są na dziesiątki języków, a niektóre stały się już podstawą scenariuszy produkcji telewizyjnych. Tak powinno też stać się z najnowszym "Kultem", który Läckberg napisała do spółki z Henrikiem Fexeus, a który został już przygotowany w formie audiobooka i dostępny w serwisie Audioteka w interpretacji Wojciecha Żołądkowicza. Co to jest za historia!