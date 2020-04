"Jest krew": Nowa książka Stephena Kinga to po prostu znakomita gawęda

To, co najbardziej lubię u Stephena Kinga, to wcale nie dreszczyk i niesamowitości. Gdyby pisał o pieleniu grządek z rzodkiewką, czytałbym to z takim samym zainteresowaniem jak historię o umierającym na glejaka księgowym, którego odchodzenie splata się z katastrofą ekologiczno-tektoniczną Ziemi.

(Materiały prasowe)