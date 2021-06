Jeśli zastanawiacie się, po jaką książkę warto sięgnąć w te wakacje, mamy dla Was odpowiedź!

January Andrews to autorka poczytnych romansów, której życie niedawno runęło. Sytuacji nie poprawia fakt, że do końca lata musi oddać maszynopis najnowszej powieści, a w jej głowie nie kiełkuje żaden pomysł. Dziewczyna postanawia wziąć się w garść – przeprowadza się do domku na plaży, który zostawił jej w spadku ojciec. Ma zamiar uporządkować nie tylko wszystkie pokoje, ale przede wszystkim swoje życie.