Jerzy Pilch poważnie chory. Musi poruszać się na wózku inwalidzkim

Jerzy Pilch od kilku lat zmaga się z nieuleczalną chorobą. Niestety, ostatnio jego stan znacznie się pogorszył. Przez to musi poruszać się na wózku inwalidzkim, o czym opowiedział w ostatnim felietonie.

"Wysokie krawężniki, a i te niskie, ale o ostrym profilu, wystające włazy studzienek kanalizacyjnych, wąskie przejścia, trudne przejazdy przez tory tramwajowe na Marszałkowskiej, szybko zmieniające się światła, wiecznie spieszący w pogoni za własną bezcelowością tłum, schodki do piekarni i sklepu spożywczego pod domem. Słowem - płaszczyzna pod stopami to są pasma nieraz nie do przejścia" - napisał w tekście.

Dodał też, że gdy trafił 7 lat temu do szpitala, przez pierwszy miesiąc obserwacji lekarze nie potrafili stwierdzić, co to za choroba. "Przez miesiąc leżałem w szpitalu niezdiagnozowany, cenne dni mijały, wk#$%ienie rosło. Teraz nadrabiam. Wózek pojawił się szybko i niepostrzeżenie. Dwa przednie małe koła, dwa duże tylne. Regulacja oparcia. W zasadzie stał się częścią ciała. Przyjęliśmy go z przychylnością, po wielu miesiącach pozwolił na wyjście z domu" - czytamy w tekście.