Jerzy Bralczyk o poezji. Zrecenzował tekst Adama Nowaka

Akustyk Amigos to autorski projekt Adama Nowaka, który tworzy wraz z Jarkiem Trelińskim (Raz Dwa Trzy) i Karimem Martusewiczem z Voo Voo. Z połączenia ich doświadczeń i wrażliwości oraz potrzeby tworzenia poza macierzystymi grupami powstała wyjątkowa płyta, nosząca przewrotny tytuł "Pół płyty". Na krążku znalazło się 7 poetyckich utworów, a promuje go singiel "Cokolowiek ujęte".

Profesor Jerzy Bralczyk recenzuje tekst piosenki „Cokolwiek ujęte”

A jak to ma się do języka? – To właśnie pojęcia, słowa, wymykają się nam, próbujemy je uchwycić, ale im bardziej próbujemy, tym bardziej się to wymyka. Bo jest śliskie, nieokreślone – tłumaczy profesor Bralczyk.