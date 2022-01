"Jedz jak geniusz". Jeden składnik powinniśmy wszyscy wyeliminować

Jeszcze zanim dojdzie do pełnego rozwoju choroby, stan zapalny może znacznie ograniczyć funkcje poznawcze. Jeśli jasność myśli porównamy do jazdy pustą, otwartą, wielopasmową autostradą, to w wyniku toczących się procesów zapalnych dochodzi do zamykania poszczególnych pasów i tworzenia się zwężeń i zatorów.