Jedna z najważniejszych umiejętności komandosa zupełnie cię zaskoczy. Bez tego ani rusz

Płynąc amerykańską łodzią Mark V na operację bojową MIO (przechwytywania morskiego), siedzieliśmy czy też leżeliśmy, jak kto lubi, jak mu wygodnie. Dla postronnego widza przyzwyczajonego przez filmy akcji do konkretnych obrazów, widok gości płynących na robotę w samych majtkach z kombinezonami opuszczonymi do kostek, ale w butach, musiałby być co najmniej komiczny.