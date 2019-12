Jazz by Circles of Art Orchestra w Chinach

Od 11 do 13 grudnia formacja jazzowa "Circles of Art Orchestra” wystąpi w miastach prowincji Fujian. Zimowa część 4. Festiwalu Polskie Kręgi Sztuki w Chinach od grudnia 2019 do stycznia 2020, została objęta tytułem: "Enea koncerty i wystawy”.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Muzycy w komplecie (Materiały prasowe)

Z mroźnego o tej porze roku Pekinu, gdzie dużym zainteresowaniem cieszy się, otwarta 7 grudnia wystawa plakatów Sebastiana Kubicy, organizatorzy z Fundacji Kręgi Sztuki przelecieli prawie 2 000 km na południe, gdzie w zdecydowanie cieplejszym klimacie stolicy prowincji Fujian - Fuzhou oraz mieście Xiamen, nazywanym przez Chińczyków Morskim Ogrodem, szeroka widownia posłucha koncertów Jazz by Circles of Art Orchestra. Koncerty oraz spotkania z artystami z Chin są częścią organizowanego w tej prowincji Festiwalu Kultury Europejskiej.

Supergrupa Circles of Art Orchestra, której liderem jest Wojciech Konikiewicz, pianista, kompozytor, ceniony zarówno w świecie polskiego jazzu, rocka muzyki filmowej i teatralnej oraz muzyki elektronicznej i współczesnej, została stworzona przez Wojciecha Majewskiego – dyrektora Festiwalu Kręgi Sztuki. Doświadczenia i inspiracje obu artystów przekładają się na repertuar Circles of Art Orchestra.

Projekt, reprezentujący polski jazz w Chinach, zadebiutował w roku 2018 znakomicie przyjętymi koncertami w Chinach. W roku 2019 Circles of Art Orchestra wraca na występy do Państwa Środka w składzie: Wojciech Konikiewicz – fortepian, kompozycje, aranżacje; Maciej Matysiak – kontrabas, bas; Damian Niwiński – perkusja; Cyprian Baszyński – trąbka; Maciej Kądziela – saksofon; Michał Rosicki – realizacja dźwięku. Więcej na ten temat napiszemy wkrótce.

Wydarzenie organizuje Fundacja Kręgi Sztuki, która powstała w roku 2010 w odpowiedzi na potrzebę stworzenia przestrzeni, w której sztuka spotyka się z nauką. "Kręgi sztuki” są symbolem przenikania się różnych dziedzin sztuki prezentowanych podczas kolejnych edycji festiwalu: plastyki, multimediów, muzyki oraz filmu. Festiwal stale rozszerza działanie na inne ośrodki w kraju i za granicą - w 2016 r. po raz pierwszy gościł w Państwie Środka, a jego celem było wzbudzenie zainteresowania naszym krajem poprzez prezentowanie polskiej kultury i sztuki.

Rok 2019 to już czwarta edycja Festiwalu Polskie Kręgi Sztuki w Chinach. Tym razem organizatorzy skupili się na muzyce, multimediach i sztukach plastycznych. Zaproponowali chińskim odbiorcom znakomicie przyjęte tournée pianisty Grzegorza Niemczuka oraz prezentacje i wykłady na temat polskich gier komputerowych w prestiżowej uczelni Communication University of China w Pekinie.