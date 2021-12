Mocne słowa o "lex TVN". Zapytali go, co zrobi prezydent

Co zrobi prezydent Andrzej Duda ws. "lex TVN"? To jedno z pytań, które padło w rozmowie Interii z Jarosławem Kaczyńskim. Prezes PiS-u powiedział wprost, że to pytanie do Pałacu Prezydenckiego i współpracowników Dudy, dając do zrozumienia, że nie ma na to wpływu.