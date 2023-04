Jan Paweł II. Oblali farbą nielegalny mural papieża

Malunek przedstawiający papieża Jana Pawła II na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu powstał bez zezwoleń. Była to samowolka kibiców klubu piłkarskiego Śląsk Wrocław. W lipcu zeszłego roku namalowali go na ścianie zabytkowego wrocławskiego klasztoru Sióstr Maryi Niepokalanej przy ul. kard. Kominka.