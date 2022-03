Jakub Żulczyk znów o prezydencie Dudzie. Tym razem stanął w jego obronie

"Bez przerwy jestem wywoływany do tablicy i oznaczany a propos Dudy, np. w przeciągu ostatnich 24h wielu osobom się wydaje, że muszą koniecznie poinformować mnie o tym, jak to prezydent Duda rozśmieszył Kamalę Harris mówiąc 'dick'. Duda nie powiedział 'dick', słychać to na nagraniu, jego angielski to w tym momencie żaden temat, Harris to urzędniczka najwyższego szczebla i nigdy nie zaśmiałaby się publicznie z jakiegokolwiek innego urzędnika jej rangi" - wyjaśnił na Facebooku.