Jakub Ćwiek przeżył załamanie nerwowe. "To nie było jedno pęknięcie"

Ćwiek dodał, że to na pewno nie depresja, z którą mierzył się swego czasu. "Nie chcę tu kłaść załamania i depresji na szalkach wagi, sprawdzać, co jest gorsze, ale widzę po sobie, że o ile z tamtego g...na wygrzebywałem się do podstawowego poziomu socjalnego bardzo długo, tu ogarniam się szybciej" – wyznał autor, dodając, że korzysta z pomocy specjalistów ("słucham ich i działam").