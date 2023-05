Jak zostać genialnym hultajem, czyli mniej ugrzecznione historie genialnych Polaków

Józef Hofmann, zawodowy muzyk, który opatentował wycieraczki samochodowe, Jan Szczepaniak - wynalazca materiału do kamizelki kuloodpornej czy Ignacy Łukasiewicz – konstruktor lampy naftowej to kolejni prezentowani hultaje. Pełni woli zmieniania świata, nieustannie w niezgodzie z zastałą rzeczywistością, o nieszablonowym myśleniu, uparci w obalaniu barier na drodze do celu.