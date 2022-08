J.K.Rowling otrzymała groźbę śmierci. Sprawa ma związek z atakiem na Salmana Rushdiego

Jak poinformował dziennik "The Sun", sir Rushdie został dźgnięty nożem przez napastnika 15 razy. Ma uszkodzone szereg nerwów i wątrobę, może też stracić oko. Do ataku doszło w Chautauqua Institution w stanie Nowy Jork, gdzie pisarz miał wygłosić wykład. Nadal nie wiadomo na pewno, czy próba zabójstwa miała coś wspólnego z fatwą irańskiego ajatollaha Chomeiniego, wydaną po publikacji "Szatańskich wersetów" i wzywającą wprost do zabicia Brytyjczyka.