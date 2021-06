WP Książki Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Baza książek

Najnowsze Popularne magda mieśnik + 1 newsroom wp Wczoraj, 06-06-2021 12:06 Internet otworzył Polaków na spełnianie fantazji. Nie tylko tych młodych Magda i Piotr Mieśnikowie w najnowszej książce opisali życie seksualne Polaków. Życie, które w wielu aspektach jest zaskakujące i zdecydowanie odbiega od nudnego stereotypu. Rodacy mają w tej sferze dużą fantazję i coraz częściej puszczają jej wodze. Magda Mieśnik podkreśla, że wpływ na to ich ośmielenie w ogromnym stopniu miał internet. Nie tylko umożliwił nawiązywanie ogromnej ilości kontaktów i relacji, ale też pozwolił otworzyć się na eksperymenty. Użytkownicy pod płaszczykiem anonimowości pozwalają sobie na dużo więcej. Stąd też, zdaniem dziennikarki, tak duża popularność kamerek internetowych wykorzystywanych w erotycznym celu. Cieszą się ogromnym zainteresowaniem młodych, ale też, co zaskoczyło autorów książki, seniorów. Posłuchajcie fragmentu rozmowy. Rozwiń A powiedz proszę - ja wiem, że to … Rozwiń Transkrypcja: A powiedz proszę - ja wiem, że to jest takie typowe pytanie, często się zadaje przy tego rodzaju rozmowach, ale intryguje mnie to, myślę, że widzowie też byliby radzi, gdyby usłyszeli odpowiedź - co was najbardziej zaskoczyło, zdziwiło, może co ci najbardziej utkwiło w pamięci? Po zbieraniu materiałów do książki. Przede wszystkim skala tego zjawiska, o którym mówiliśmy, czyli oddawanie swoich partnerów innym i obserwowanie, co robią w sypialni. Ale także popularność kamerek internetowych, za pomocą których nie tylko osoby w młodym wieku, ale także często seniorzy 60+, transmitują to, co robią z własnym ciałem, rozbierają się, masturbują się. I nie robią tego bynajmniej po to, żeby zarabiać, ale dlatego, że sprawia im to satysfakcję i cieszy ich to, że mają dużo widzów. Czyli przede wszystkim to jest to narzędzie - znaczy internet otworzył Polaków. W momencie, w którym on stał się absolutnie dostępny i wszystkie, nie wiem, seksualne, erotyczne, wirtualne miejsca zostały otwarte czy stały się dostępne dla Polaków, zmieniła się też seksualność Polaków i podejście do tego tematu? Zdecydowanie. No tutaj na pewno też pomogła pandemia, bo zostaliśmy zamknięci w domach, więc internet był jednym z narzędzi, który pomógł Polakom realizować swoje fantazje. Łączy ludzi. Osobom, którym wydaje się na co dzień, że są jedynymi w taką fantazją, mogą odnaleźć innych, którzy są zainteresowani akurat tak takim rodzajem seksu i internet ich po prostu łączy. Są tam też anonimowi. Więc to nie dotyczy tylko dużych miast, ale także mniejszych, a nawet wsi. Łatwiej stać się anonimowym w internecie i nie ma ryzyka, że sąsiad kogoś rozpozna.