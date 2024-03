Inteligentna i przezabawna komedia romantyczna o dwojgu ludzi, którzy dają sobie – i miłości! – drugą szansę

Nakładem wydawnictwa HarperCollins ukazał się rozgrzewający serce romans przepełniony emocjami, humorem i doprawiony szczyptą pikanterii. "Forget Me Not" Amerykanki Julie Soto opowiada historię znajomości mrukliwego Elliota, zajmującego się wbrew sobie florystyką, i radosnej, optymistycznie nastawionej do świata, ale nie do związku małżeńskiego, organizatorki ślubów – Amy. Kiedyś byli razem, teraz muszą razem pracować. Ważne dla ich karier zlecenie każe im ze sobą wytrzymać. Czy uda im się zachować profesjonalny dystans?