Instagram ma trzy problemy z ciałem. Jeden z nich? Gdy ciało należy do kobiety

To tylko najgłośniejsze przypadki – co godzinę cenzuruje się wiele tysięcy zdjęć ciał nienależących do znanych osobistości. W końcu skłoniło to Adama Mosseriego, szefa Instagrama, do publicznego przyznania, że istnieje pewien problem ze stronniczością algorytmu i że wymaga to podjęcia działań.