„Informacja o nas samych jest cenniejsza niż złoto”. Magdalena Witkiewicz opowiada o „Wizjerze”, nowym thrillerowym hicie!

„Sieć, szczególnie po pandemii, stwarza ogromne możliwości, jeżeli chodzi o przestępczość. Daje bardzo łatwy dostęp do naszego życia. A to bywa bardzo niebezpieczne” – mówi Magdalena Witkiewicz, jedna z najpopularniejszych polskich pisarek. Jej nowa powieść „Wizjer” to ekscytujący, trzymający w napięciu thriller, w którym główna bohaterka stara się rozwikłać mroczną zagadkę wiążącą popularny portal randkowy z prestiżową firmą zajmującą się analizą baz danych. Zaintrygowani? W księgarniach od 16 czerwca!