Ile za sztukę? Dla młodych artystów Polska jest za mała

O obawach dotyczących cen wspomniał w filmie Piotr Kłos, ale powiedział to raczej pół żartem, pół serio. Myślę, że kolekcjonerzy kupują przede wszystkim to, co im się podoba i co chcą mieć w swoich zbiorach. Łukasz Gorczyca stwierdził, że sam fakt zdobycia dzieła jest ważniejszy, niż jego cena. Co więcej, dziś na polskim rynku sztuki popyt znacznie przewyższa podaż, a co za tym idzie – prace niektórych artystów są obecnie nie do zdobycia. Przytoczę znowu przykład Karoliny Jabłońskiej. Chętni na jej dzieła wpisywani są na listę rezerwowych i być może za parę lat doczekają się na jakieś propozycje. Kolekcjonerzy wcale nie kierują się zasadą: kupić jak najwięcej za jak najmniej, a to dlatego, że zależy im, żeby wartość ich kolekcji rosła. Z drugiej strony otwarcie przyznają, że darzą swoje zbiory dużym sentymentem i rzadko decydują się na sprzedaż poszczególnych dzieł.