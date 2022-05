Świątek wygrała szybko mecz. A potem poszła czytać do parku. Nie zgadniecie, co

W poniedziałek Iga Świątek rozpoczęła drogę po kolejny tytuł w Paryżu. Jej rywalką w pierwszej rundzie Roland Garros była niżej notowana Łesia Curenko. Nasza tenisistka bez problemów rozprawiła się z Ukrainką 6:2, 6:0. Mecz był na tyle krótki, że Polka miała czas popołudniu, by zrelaksować się poza kortami. Udała się do Butters Chaumont, jednego z największych parków w całej Francji. To także bardzo popularne miejsce wśród paryżan.