"I ja ciebie też!" Jeśli zaczynać życie od nowa, to tylko w Święta - wywiad z autorkami

Wcale nie miałyśmy pomysłu na książkę, tylko na scenariusz filmowy. Dwa lata temu obejrzałyśmy (Zuz i Beti) ciurkiem w kinach kilka świątecznych komedii romantycznych, które nie do końca nam się podobały. I kiedy spotkałyśmy się z Kasią, stwierdziłyśmy, że my napiszemy swój scenariusz. I tego wieczoru powstał cały pomysł. Jaki czas później Kasia wspomniała o tym pomyśle w wydawnictwie Burda Książki, które natychmiast zaproponowało nam napisanie książki na bazie tego pomysłu.

Agata, Wiktoria i Laura to kobiety spełnione zawodowo i prywatne, ale nagle ich świat rozpada się na tysiąc kawałków. I to w dodatku w Wigilię! Dlaczego akurat wtedy?

Gdy już mamy szczęśliwe rozwiązanie problemu, nagle okazuje się, że to początek kolejnych katastrof. Chodziło o to, by czytelnik – trochę jak w kryminale – do samego końca nie wiedział, co stanie się z głównymi bohaterkami?