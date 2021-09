Historia Osamy bin Ladena. Jak przedsiębiorca budowlany i milioner został najsłynniejszym terrorystą świata?

Te zachowania sprawiły, że najpierw Rijad pozbawił go obywatelstwa i zamroził jego fundusze, następnie zaś pod silną presją Arabii Saudyjskiej i państw zachodnich Sudan postanowił go wydalić. Osama bin Laden przeniósł się wtedy pospiesznie do miejsca, które dobrze znał – do Afganistanu. Zamieszkał wśród sprzyjających mu szyitów, którzy otoczyli go ochroną, wspierali go też rządzący krajem talibowie.