Historia miłości, która przekracza granice

Olga to książka, która nie boi się trudnych tematów. Ewa Hansen z niezwykłą delikatnością maluje portrety ludzkich dusz zagubionych w swoich pragnieniach, lękach i marzeniach. To opowieść, która zostanie z Tobą na długo po przewróceniu ostatniej strony, zmuszając do zastanowienia nad własnymi wyborami i wartościami.