Helena Merriman: "Upadek muru berlińskiego był dla Putina tragedią"

To fryzjer z Berlina Zachodniego, homoseksualista, który jeździł do kochanka w Berlinie Wschodnim. Kiedyś został złapany na granicy, gdy przemycał papierosy i alkohol. Przyznał się agentowi Stasi, po co jeździ do Berlina Wschodniego. Zastraszony poszedł na współpracę. Czułam, że muszę opowiedzieć i o Joachimie, i o Siegfriedzie. Chciałam, aby czytelnicy wyobrazili sobie, że są szantażowani jak on. Co by zrobili?