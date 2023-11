Hanna Gucwińska nie żyje. Wiemy, co z pogrzebem

Hanna Gucwińska urodziła się w Warszawie, zmarła w Krakowie, ale zostanie pochowana we Wrocławiu. Z wykształcenia była zootechnikiem i to właśnie w tym ostatnim mieście przez lata prowadziła z mężem ogród zoologiczny. Hanna i Antoni Gucwińscy swoją pasją zarażali Polaków dzięki programowi "Z kamerą wśród zwierząt", który doczekał się ponad 700 odcinków i zszedł z anteny dopiero po ponad 31 latach. Miało to związek z wygraniem przez Gucwińską wyborów do Sejmu w 2001 r. (startowała z listy SLD-UP).