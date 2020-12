Polacy go uwielbiali. Zmarł w Wigilię w wieku 81 lat

Okoliczności śmierci kultowego pisarza nie zostały podane do wiadomości publicznej. O fakcie jego odejścia poinformował na Twitterze Johnny Mains, nagradzany redaktor zajmujący się literackim horrorem, który był też domeną Smitha. "Jeśli to prawda, to wielka strata. Kochany przez fanów, ignorowany przez mainstreamowych krytyków, był gigantem wśród pisarzy horrorów w latach 70. i 80." – podkreślił pisarz Andrew Nette.