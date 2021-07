"Grunwald 1410": polscy kronikarze ukrywali niewygodne fakty?

Ponad 600 lat po bitwie pod Grunwaldem historyk Jan Wróbel na nowo przedstawił konflikt Polski i Litwy z państwem krzyżackim. Odtworzył przebieg starcia, zajrzał do średniowiecznych kronik i najnowszych prac badaczy. "Grunwald 1410" to książka idealna zarówno dla ucznia, fana historii jak i profesora. To potrzebne nam współczesne spojrzenie na legendarną bitwę pod Grunwaldem.